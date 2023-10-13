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В школах Бурятии пройдёт турнир по киберспорту

В школах Бурятии пройдёт турнир по киберспорту
Общество,  Фото:pixabay.com
Учащиеся посоревнуются в пяти видах состязаний

В Бурятии состоятся соревнования по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций «Школьная лига Республики Бурятия по киберспорту». Спортивный турнир проводится в два этапа: отборочный этап и финальный этап. Отборочный этап пройдёт в формате онлайн с 23 по 24 октября. Финальный этап проводится в формате «LAN» с 30 октября в Улан-Удэ, в центре киберспорта «Ultimate».

К соревнованиям допускаются команды образовательных организаций, в состав которых входят учащиеся, достигшие 14 лет на 1 сентября 2023 года. Участники могут выступать только за своё учебное заведение и участвовать в турнире только в одной команде и только в одном виде программы. Регистрация команд осуществляется до 21 октября. Количество мест ограничено.

Турнир включает в себя как командные, так и личные виды киберспорта. Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: «Боевая арена» (командный зачёт); «Общеразвивающая» (электронные шахматы, личный зачёт); «Общеразвивающая» (поиск в интернете, личный зачёт); «Соревновательные головоломки» (личный зачёт); «Технический симулятор» (личный зачёт).

- Целью проекта станет развитие киберспорта в школах, создание атмосферы сотрудничества и соревнования среди энтузиастов из разных уголков республики, - сообщает федерация компьютерного спорта Бурятии.

Самые талантливые и сильные участники турнира будут награждены ценными призами и сертификатами.

Возрастное ограничение: 16+.
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