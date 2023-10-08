Его запечатлели в Курумканском районе
В Курумканском районе недавно обнаружили цветущий подснежник. Местные жители засняли его на камеру и прислали в группу «Курумкан-инфо.24/7». В конце лета такой же цветок запечатлели жители еравнинского села Сосново-Озёрское.
Три года назад, в августе 2020-го, жительница Тарбагатайского района тоже сфотографировала подснежник недалеко от горы Спящий Лев.
В сентябре 2016-го на Байкале в Бурятии второй раз за год – в сентябре – зацвёл шиповник, который обычно распускает лепестки весной, в мае-июне. Это необычное природное явление называется «вторичным цветением». А возникает оно из-за нарушения обычного хода внешних условий – например, при изменении температуры воздуха.
В Бурятии в начале октября расцвёл подснежник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С момента их открытия прошло всего два дня
На последних минутах фантастического матча
Она ожидается в отдалённом районе республики
Теперь у неё три дочки и семь сыновей
Малыши никогда не расстаются друг с другом
Природные пожары в республике утихли
Доски зачем-то вбили прямо в стволы
А обстановка там, по словам посетителей, напоминает кадры из фильма ужасов
Водой из него теперь заряжаются для здоровья и на благие деяния
Названия для них Зорикто Доржиеву помогли придумать подписчики
Они накололи для женщины дрова
Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара
Они считают, что известную достопримечательность решили угробить
В республике в ближайшие дни пообещали +18 градусов
Их должны упразднить по просьбе местных депутатов