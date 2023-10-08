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В Бурятии в начале октября расцвёл подснежник

В Бурятии в начале октября расцвёл подснежник
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
Его запечатлели в Курумканском районе

В Курумканском районе недавно обнаружили цветущий подснежник. Местные жители засняли его на камеру и прислали в группу «Курумкан-инфо.24/7». В конце лета такой же цветок запечатлели жители еравнинского села Сосново-Озёрское.

Три года назад, в августе 2020-го, жительница Тарбагатайского района тоже сфотографировала подснежник недалеко от горы Спящий Лев.

В сентябре 2016-го на Байкале в Бурятии второй раз за год – в сентябре – зацвёл шиповник, который обычно распускает лепестки весной, в мае-июне. Это необычное природное явление называется «вторичным цветением». А возникает оно из-за нарушения обычного хода внешних условий – например, при изменении температуры воздуха.
растения природа

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