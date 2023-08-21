В Бурятии в августе внезапно расцвёл подснежник

Под конец лета в Еравнинском районе Бурятии неожиданно расцвёл подснежник. Его неделю назад засняли на камеру жители села Сосново-Озёрское. Фото с цветком прислали в группу «Еравна-инфо.24/7».
Три года назад, в августе 2020-го, жительница Тарбагатайского района тоже сфотографировала подснежник недалеко от горы Спящий Лев.
В сентябре 2016-го на Байкале в Бурятии второй раз за год – в сентябре – зацвёл шиповник, который обычно распускает лепестки весной, в мае-июне. Это необычное природное явление называется «вторичным цветением». А возникает оно из-за нарушения обычного хода внешних условий – например, при изменении температуры воздуха.
В сентябре 2016-го на Байкале в Бурятии второй раз за год – в сентябре – зацвёл шиповник, который обычно распускает лепестки весной, в мае-июне. Это необычное природное явление называется «вторичным цветением». А возникает оно из-за нарушения обычного хода внешних условий – например, при изменении температуры воздуха.