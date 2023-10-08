К жилому дому в Улан-Удэ приползла ядовитая змея



Недавно на 3-ем участке станции «Дивизионная» в Улан-Удэ наткнулись на ядовитую змею. Это щитомордник, который приполз прямо к жилому дому.



Фото с рептилией местные жители прислали телекомпании АТВ. По их словам, на снимке – щитомордник. По окрасу пресмыкающееся и правда очень похоже на него.



Рептилий в этом году часто встречают в центре Улан-Удэ. Их видели Рептилий в этом году часто встречают в центре Улан-Удэ. Их видели на улице Смолина и около одного из торгово-развлекательных центров . Во втором случае даже не обошлось без споров – жители Бурятии гадали в соцсетях, что за змея попала на камеру. Одни заявили, что это безобидный узорчатый полоз, другие – что ядовитый щитомордник или гадюка. К единому мнению интернет-пользователи так и не пришли.



Отличить тех же щитомордников от полозов, кстати, довольно просто. У первых голова несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у вторых она плавно переходит в туловище.



Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить рептилий. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.



