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В Бурятии переделывают «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство

В Бурятии переделывают «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
Общество,  Фото:telegram-канал Е. Луковникова
Вместо снесённой музыкальной будки, похожей на остановку, там установили новую

В сквере «Молодёжный» в Новокижингинске завершается благоустройство, которое месяц назад прогремело на всю страну. На месте снесённой будки для музыкального оборудования, напоминавшей автобусную остановку, уже установили новую. Об этом сообщил в своём telegram-канале заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Кроме того, в зоне отдыха появились скамейки и металлические опоры для освещения.

- До середины октября должны подключить электричество и сделать деревянное ограждение, – отметил Луковников и добавил, что работы ведутся за счёт районного бюджета.
 
За обновление этого сквера по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году проголосовали сами местные жители. Там по пожеланию людей должны были сделать танцевальную площадку. Но вместо неё сельчане получили нечто вроде остановочного павильона и торчащий рядом одинокий фонарь.

После шумихи в соцсетях ситуацию прокомментировали в местной администрации. Там пояснили: это только первый этап «благоустройства», которое обошлось в 600 тысяч и, чтобы довести всё до конца, требуется ещё столько же. Громкой историей заинтересовались и представители регионального отделения Народного фронта. Общественники предположили, что у подрядчика не было техзадания, вот он и пустился во все тяжкие.

Сельские власти, которые недоглядели за строителями, жёстко раскритиковал зампред по инфраструктуре. Из-за этого даже собирали экстренное совещание, на котором обсуждали в том числе работу подрядной организации.

Надзорные органы об окончании работ, как выяснилось, не уведомили, хотя должны были, и не пригласили специалистов, чтобы те дали свою оценку. Вскрылось всё лишь под конец лета, когда райадминистрация уже направила «фотоотчёт» в центр компетенции по вопросам горсреды. Это учреждение, подведомственное Минстрою РБ.

Оказалось, что площадь благоустройства уменьшили почти в 6 раз, для танцпола использовали резиновое покрытие, которого изначально в проекте вообще не было, а про освещение на площадке забыли – как и про электричество, чтобы подключить музыкальное оборудование. Озеленение и ограждения тоже отсутствовали. Об этом безобразии тут же доложили в Минстрой.

Вскоре стало известно, что странную конструкцию в виде остановки – а это оказалась будка для музыкальной техники – демонтировали. Танцпол площадью в 200 квадратных метров в сквере все же появится. В следующем году должны смонтировать сцену, сделать полноценное освещение и озеленить территорию.
 
Ранее Евгений Луковников поручил провести более тщательную проверку и направить все материалы в прокуратуру Бурятии. Кстати, сам глава сельского поселения «Новокижингинское» Валерий Кузьмин, комментируя ситуацию, тут же нашёл крайних.

- Ну насколько хватило средств. У нас три коммерческих предложения было, – заявил Кузьмин – Раньше мы делали без голосования и всё было нормально. Сейчас люди сами придумывают. Напридумали на миллионы, а дали всего 600 тысяч. Мне пришлось убавлять.
благоустройство сквер

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