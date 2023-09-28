В селе Бурятии разбираются с прогремевшим на всю страну горе-благоустройством

Там снесли техническую будку, похожую на автобусную остановку
В Новокижингинске продолжают разбираться со странным благоустройством в сквере «Молодёжный», за которое местные жители проголосовали в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Там по пожеланию людей должны были сделать танцевальную площадку. Но вместо неё сельчане получили нечто вроде остановочного павильона и торчащий рядом одинокий фонарь.
После шумихи в соцсетях ситуацию прокомментировали в местной администрации. Там пояснили, что это только первый этап «благоустройства», которое обошлось в 600 тысяч и, чтобы довести всё до конца, требуется ещё столько же. Этой историей заинтересовались и представители регионального отделения Народного фронта. Общественники предположили, что у подрядчика не было техзадания, вот он и пустился во все тяжкие.
Сельские власти, которые недоглядели за строителями, жёстко раскритиковал зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников. Из-за этого даже собирали экстренное совещание, на котором обсуждали в том числе работу подрядной организации.
Как выяснилось, проект после разработки согласовали со специалистами центра компетенции по вопросам горсреды. Это учреждение, подведомственное Минстрою РБ. На участке площадью 600 квадратных метров планировалось установить ограждение, оборудовать освещение, высадить деревья, установить круглую скамью и сформировать твёрдое покрытие для самого танцпола плюс сделать навес для установки музыкального оборудования. Подрядную организацию – ООО «СМТ» – выбрали местные власти.
Договор с ней заключили в конце 2022 года, а приступили к благоустройству в марте 2023-го. Завершилось оно в июне. Глава сельского поселения Валерий Кузьмин подписал акт выполненных работ на 600 тысяч рублей.
Надзорные органы об окончании работ не уведомили, хотя должны были – как и пригласить специалистов, чтобы те дали свою оценку. Вскрылось всё лишь 28 августа, когда уже райадминистрация направила в центр компетенции «фотоотчёт». Оказалось, что площадь благоустройства уменьшили почти в 6 раз, для танцпола использовали резиновое покрытие, которого изначально в проекте не было, а про освещение на площадке забыли – как и про электричество, чтобы подключить музыкальное оборудование. Озеленение и ограждения тоже отсутствуют. Об этом безобразии тут же доложили в Минстрой.
Накануне стало известно, что странную конструкцию в виде остановки – а это оказалась будка для музыкальной техники – демонтировали. Танцпол площадью в 200 квадратных метров в сквере все же появится – основание для его бетонирования уже готовят. Работы завершатся в этом году, а в 2024-ом должны смонтировать сцену, сделать полноценное освещение, установить скамейки и озеленить территорию.
- Заказчик и власти сельского поселения «Новокижингинское» практически ежедневно докладывают об этапах работы. Поиском денег на благоустройство занимались две недели и сейчас, наконец, приступили к демонтажу. Хочется надеяться, что на этот раз общественную территорию благоустроят в соответствии с проектом. После того, как бетонирование завершится, наши эксперты зайдут на объект с проверкой, – пояснила руководитель центра компетенции Ирина Ахандаева
Ранее зампред Евгений Луковников поручил провести более тщательную проверку и направить все материалы в прокуратуру Бурятии. Достраивать площадку, согласно дизайн-проекту, будут за счёт тех, кто допустил нарушения. Кстати, сам сельский глава, комментируя ситуацию, тут же нашёл крайних.
- Ну насколько хватило средств. У нас три коммерческих предложения было, – отметил Валерий Кузьмин – Раньше мы делали без голосования и всё было нормально. Сейчас люди сами придумывают. Напридумали на миллионы, а дали всего 600 тысяч. Мне пришлось убавлять.
В селе Бурятии разбираются с прогремевшим на всю страну горе-благоустройством
Общество, Фото:
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