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Общественники нашли возможное объяснение странному благоустройству в посёлке Бурятии

Общественники нашли возможное объяснение странному благоустройству в посёлке Бурятии
Общество, 
Они рассказали, почему вместо танцплощадки в Новокижингинске появилась «остановка»

Недавно в посёлке Новокижингинск разгорелся нешуточный скандал. Местные жители рассказали в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», что ещё в прошлом году проголосовали за благоустройство сквера «Молодёжный». Его должны были привести в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Однако вместо обновлённой зоны отдыха сельчане получили нечто вроде остановочного павильона. «Поставили остановку, а у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят», – сообщили новокижингинцы. В «Анониме 03» даже опубликовали фото из серии «ожидание и реальность».

Ситуацию ранее прокомментировали в районной администрации. Там пояснили, что это только первый этап «благоустройства», которое обошлось в 600 тысяч и, чтобы довести всё до конца, требуется ещё столько же.

Этой историей заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта. Они отметили, что вообще в посёлке должны были соорудить площадку для проведения праздников. Речь, в частности, о сцене, танцплоле и местах для зрителей.

- Но подрядчик сделал только настил, а по центру установил объект, похожий на остановку из профлиста. Странный «шедевр» благоустройства за 600 тысяч рублей выдают за полноценный танцпол, – подчеркнули общественники. – Работы заказало сельское поселение по итогам народного голосования.

Объект приняли в июне, за работу заплатили, но сельчане инсталляцию не оценили. У «фронтовиков», кстати, есть версия, почему ожидание и реальность так разошлись.

- Предполагаем, что не было технического задания, а значит, предмет договора оказался размыт. Это в итоге дало право строителям «творчески» подойти к работе с молчаливого согласия заказчика, – заявили они в официальном telegram-канале Народного фронта.

Активисты уже попросили прокуратуру разобраться в ситуации. «Ждём итогов прокурорской проверки и комментариев от чиновников», – добавили общественники.



Ранее многие жители Бурятии писали в соцсетях, что такого сомнительного благоустройства просто не может быть и новокижингинцы что-то напутали. Другие выразили уверенность, что всё в итоге сделают как надо – мол, это лишь вопрос времени. Третьи решили, что на снимке – общественный туалет, остальные – что площадка для мусорных контейнеров. «Упростили максимально», – констатировали интернет-пользователи.
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