Общественники нашли возможное объяснение странному благоустройству в посёлке Бурятии





Ранее многие жители Бурятии писали в соцсетях, что такого сомнительного благоустройства просто не может быть и новокижингинцы что-то напутали. Другие выразили уверенность, что всё в итоге сделают как надо – мол, это лишь вопрос времени. Третьи решили, что на снимке – общественный туалет, остальные – что площадка для мусорных контейнеров. «Упростили максимально», – констатировали интернет-пользователи.