В селе Бурятии отремонтировали 37-метровый мост, давший трещину

Обновлённая переправа заработает через несколько недель
В прибайкальском селе Лиственничное подходит к концу капитальный ремонт моста через реку Итанца. Он длится уже больше года – работы стартовали в июне 2022-го и наконец вышли на финишную прямую, сообщили в Минтрансе РБ.
Подрядной организации осталось завершить бетонные и работы по обустройству – установить барьерные ограждения и дорожные знаки и нанести разметку. Объект хотят ввести в эксплуатацию в ноябре. Обновление сооружения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обойдётся в 48 с лишним миллионов рублей.
По словам местных жителей, по ту сторону моста находятся все социально значимые учреждения – школа, аптека и больница.
- Конечно, было неудобно, пока шла стройка – мы ездили в объезд по лесной дороге пять километров. По прямой через мост – 500 метров. Но это того стоило – старый мост дал трещину и новый был очень нужен, чтобы мы передвигались по нему и не боялись, – рассказали сельчане.
Начальник участка Борис Давлетбаев отметил: прежнюю переправу полностью демонтировали, произвели бурение новых опор и заказали новые балки.
- Работы практически завершены. Осталось смонтировать лестничные сходы, колодцы и, самое главное – установить барьерное ограждение. На это требуется где-то недели четыре и можно уже вводить объект в эксплуатацию и запускать автомобильное движение, – заявил он.
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Общество, Фото:
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