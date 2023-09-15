В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей



В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное Верховного суда Бурятии. Оно появится на улице Жердева, недалеко от лукодрома.



Сегодня на строительной площадке прошла торжественная церемония заложения символичного камня в основание нового здания.







- Почти 3 млрд рублей стоит проект. Помимо того, что здесь все будет для того, чтобы творилось судопроизводство, это ещё и просто красиво. Облик города становится красивее и здесь также идёт развитие. Напряжённый срок за год построить такой объект, но мы верим, что все получится, и в 2025 год, на Новый год мы войдём с новым зданием суда, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



В шестиэтажном здании будет размещено 15 залов для судебных заседаний, семь лифтов. Планируются отдельные входы для разделения потоков людей: посетителей, судей и работников аппарата суда и лиц, находящихся под стражей и конвоем. Вся территория от парковки до последних этажей будет адаптирована для маломобильных групп населения.



Строительство проводится в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». Завершить работы планируется в декабре 2024 года.





