Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное Верховного суда Бурятии. Оно появится на улице Жердева, недалеко от лукодрома.
Сегодня на строительной площадке прошла торжественная церемония заложения символичного камня в основание нового здания.
- Почти 3 млрд рублей стоит проект. Помимо того, что здесь все будет для того, чтобы творилось судопроизводство, это ещё и просто красиво. Облик города становится красивее и здесь также идёт развитие. Напряжённый срок за год построить такой объект, но мы верим, что все получится, и в 2025 год, на Новый год мы войдём с новым зданием суда, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
В шестиэтажном здании будет размещено 15 залов для судебных заседаний, семь лифтов. Планируются отдельные входы для разделения потоков людей: посетителей, судей и работников аппарата суда и лиц, находящихся под стражей и конвоем. Вся территория от парковки до последних этажей будет адаптирована для маломобильных групп населения.
Строительство проводится в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». Завершить работы планируется в декабре 2024 года.
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
Общество, Фото:
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