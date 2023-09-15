15 сентября

14 сентября

Популярное

В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда

В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей

В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное Верховного суда Бурятии. Оно появится на улице Жердева, недалеко от лукодрома.

Сегодня на строительной площадке прошла торжественная церемония заложения символичного камня в основание нового здания.



- Почти 3 млрд рублей стоит проект. Помимо того, что здесь все будет для того, чтобы творилось судопроизводство, это ещё и просто красиво. Облик города становится красивее и здесь также идёт развитие. Напряжённый срок за год построить такой объект, но мы верим, что все получится, и в 2025 год, на Новый год мы войдём с новым зданием суда, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В шестиэтажном здании будет размещено 15 залов для судебных заседаний, семь лифтов. Планируются отдельные входы для разделения потоков людей: посетителей, судей и работников аппарата суда и лиц, находящихся под стражей и конвоем. Вся территория от парковки до последних этажей будет адаптирована для маломобильных групп населения.

Строительство проводится в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». Завершить работы планируется в декабре 2024 года.


Верховный суд Бурятии строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заказнике в Бурятии установили режим тишины
В заказнике в Бурятии установили режим тишины
Общество, 15.09.2023
Наблюдать за птичками можно со смотровых площадок
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
Общество, 15.09.2023
Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей
В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений
В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений
Общество, 15.09.2023
40% из них получили водительские права после обучения в автошколе 
В Улан-Удэ десять псов привили от бешенства
В Улан-Удэ десять псов привили от бешенства
Общество, 15.09.2023
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ устроили «собачий рейд»

Огород жителя Улан-Удэ атаковало опасное растение-паразит
Огород жителя Улан-Удэ атаковало опасное растение-паразит
Общество, 15.09.2023
Там пришлось установить карантинную зону 
В посёлке Бурятии благоустроенный двор превратился в свинарник
В посёлке Бурятии благоустроенный двор превратился в свинарник
Общество, 15.09.2023
Теперь местные жители утопают в лужах и грязи
В Бурятии опровергли слухи об отмене льгот для ветеранов боевых действий
В Бурятии опровергли слухи об отмене льгот для ветеранов боевых действий
Общество, 15.09.2023
В Минсоцзащиты заверили, что их никто не лишится
Более 3000 саженцев сосны высадили в Еравнинском районе Бурятии
Более 3000 саженцев сосны высадили в Еравнинском районе Бурятии
Общество, 15.09.2023
Саженцы посадили вблизи села Усть-Эгита
Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру на орган опеки
Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру на орган опеки
Общество, 15.09.2023
Мужчине так и не пришёл ответ на запрос

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^