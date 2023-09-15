15 сентября

14 сентября

Популярное

В Бурятии сельчане пригрозили директору школы прокуратурой из-за нового предмета

В Бурятии сельчане пригрозили директору школы прокуратурой из-за нового предмета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители младшеклассников заявили, что их заставляют покупать учебники и рабочие тетради за свой счёт

Жители посёлка Усть-Баргузин обратились через группу «Баргузин-инфо.24/7» к руководству местной школы. Они сообщили, что в этом учебном году в начальной школе появился новый предмет – функциональная грамотность. Но, как выяснилось, учебников по нему в образовательном учреждении нет. По словам родителей младшеклассников, книги их вынуждают покупать за свой счёт.

- На каком основании нас обязывают закупать учебники? Рабочие тетради по программе тоже приобретают родители, хотя их должна выдать школа, – возмутились сельчане. – Если по какой-то причине не успели или не смогли, это проблемы директора, но никак ни родителей.

Усть-баргузинцы потребовали решить вопрос «в кратчайшие сроки». «Или мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру, поскольку это нарушение прав наших детей», – добавили они.

Директор СОШ Марина Вильмова разъяснила ситуацию. Она отметила, что преподаватели попросили взять лишь рабочие тетради, поскольку использовать их повторно другие ученики потом уже не смогут.

- В приказ об утверждении УМК (учебно-методического комплекса – прим.) они не входят и финансирование на это не предусмотрено, – пояснила руководитель школы. – Учебники покупать не нужно – на занятиях используются электронные.
школа школьники учебники родители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начал замерзать ещё один район
В Бурятии начал замерзать ещё один район
Общество, 15.09.2023
Из-за холода там тоже начали болеть детсадовцы

В Бурятии понаблюдают за перелётом птиц
В Бурятии понаблюдают за перелётом птиц
Общество, 15.09.2023
Бёрдвотчинг проведут в Джидинском районе
В Улан-Удэ до +19
В Улан-Удэ до +19
Общество, 15.09.2023
Столицу Бурятии дождь обойдёт стороной 
В Улан-Удэ приедет на гастроли театр из Якутии
В Улан-Удэ приедет на гастроли театр из Якутии
Общество, 14.09.2023
В столице Бурятии театр имени П. А. Ойунского покажет три спектакля
В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»
В Забайкалье прибудет «Поезд здоровья»
Общество, 14.09.2023
Конечным пунктом назначения станет Чита
В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го
В Иркутске впервые разыграют кубок консульства КНР по го
Общество, 14.09.2023
В столицу области приедут спортсмены из других регионов
В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
В Бурятии посоревнуются в пешеходном туризме
Общество, 14.09.2023
Республиканский турнир проведут в Иволгинском районе
Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»
Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»
Общество, 14.09.2023
Спортпрограмму проведут в Октябрьском районе
Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Район Бурятии принял республиканский военно-патриотический слёт
Общество, 14.09.2023
Первые места завоевали команды Кабанской школы
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 14.09.2023
Соревнования пройдут в четвёртый раз
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
В Улан-Удэ впервые прошла городская спартакиада культработников
Общество, 14.09.2023
Участие в мероприятии приняли более 200 человек
Библию перевели на бурятский язык
Библию перевели на бурятский язык
Общество, 14.09.2023
В настоящий момент завершается корректура перевода
На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
На территории Улан-Удэнской агломерации приступили к укладке новых слоёв износа
Общество, 14.09.2023
Дорожные работы ведутся в п. Тулунжа, с.Сужа и с. Сотниково

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^