В Бурятии сельчане пригрозили директору школы прокуратурой из-за нового предмета

Родители младшеклассников заявили, что их заставляют покупать учебники и рабочие тетради за свой счёт





Жители посёлка Усть-Баргузин обратились через группу «Баргузин-инфо.24/7» к руководству местной школы. Они сообщили, что в этом учебном году в начальной школе появился новый предмет – функциональная грамотность. Но, как выяснилось, учебников по нему в образовательном учреждении нет. По словам родителей младшеклассников, книги их вынуждают покупать за свой счёт.- На каком основании нас обязывают закупать учебники? Рабочие тетради по программе тоже приобретают родители, хотя их должна выдать школа, – возмутились сельчане. – Если по какой-то причине не успели или не смогли, это проблемы директора, но никак ни родителей.Усть-баргузинцы потребовали решить вопрос «в кратчайшие сроки». «Или мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру, поскольку это нарушение прав наших детей», – добавили они.Директор СОШ Марина Вильмова разъяснила ситуацию. Она отметила, что преподаватели попросили взять лишь рабочие тетради, поскольку использовать их повторно другие ученики потом уже не смогут.- В приказ об утверждении УМК (.) они не входят и финансирование на это не предусмотрено, – пояснила руководитель школы. – Учебники покупать не нужно – на занятиях используются электронные.