Во дворах Улан-Удэ развернётся «Активное движение»

Спортпрограмму проведут в Октябрьском районе



16 сентября в столице Бурятии состоится спортивная игровая программа «Активное движение». Мероприятие проведут в 12:00 на ул. Шумяцкого, 7, и в 14:00 на ул. Ключевская, 144а, в рамках проекта «1000 дворов Дальнего Востока».



- Наши специалисты и творческие коллективы подготовили насыщенную программу для всех желающих. Маленькие спортсмены будут делать весёлую зарядку, играть с мячами и соревноваться в быстроте и ловкости. В гости к нам придёт настоящая звезда – Спортик! – сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

