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В Улан-Удэ щенкам, едва не погибшим в «заброшке», нашли хозяев

В Улан-Удэ щенкам, едва не погибшим в «заброшке», нашли хозяев
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
У грустной истории Кнопки и Гвоздика оказался счастливый конец

Щеночки, которых месяц назад обнаружили в заброшенном здании в Улан-Удэ, обрели хозяев и дом. Радостной новостью поделились накануне в местном фонде помощи животным «Собака счастья».

- Им вовремя оказали помощь, спасли от тяжёлой болезни и нашли для них тёплый, наполненный любовью дом, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте», поблагодарив всех неравнодушных. – Вместе мы сотворили настоящее чудо. Когда смотрим на двух счастливых малышей, виляющих хвостиками и беззаботно играющих в лучах солнца, начинает казаться, что магия всё-таки есть. Спасибо за помощь от братика и сестрёнки. Как обычно, нам остаётся только радоваться за них

Пёсиков, которых привязали рваными тряпками прямо за шею и оставил умирать в «заброшке», случайно обнаружила волонтёр. Крохи пищали от страха и не хотели выходить из своего мрачного укрытия – оба, истощённые и испуганные, сидели под бетонной плитой.

Девушка забрала щенят домой на передержку. Они расслабились и уже было повеселели, но тут случилось страшное – у животных выявили парвовирусный энтерит. Это очень опасное и высокозаразное вирусное заболевание собак, которое остро протекает и характеризуется высокой смертностью.

У одного из подопечных фонда – пса по кличке Амир и собаки улан-удэнки, спасшей щенков, взяли кровь для переливания. В соцсетях объявили сбор средств на лечение новых подопечных.

Полмесяца спустя стало известно, что малыши победили коварную болезнь. Им придумали клички – Кнопка и Гвоздик и начали искать хозяев.

- Щенки, на долю которых за столь короткий период жизни выпало так много испытаний, чувствую себя хорошо. У них появился аппетит и сейчас мы в поисках дома для них, – рассказывали зоозащитники в августе. – Вообще было бы идеально, если бы удалось найти одну семью – братик и сестрёнка, заболевшие энтеритом после спасения, постоянно поддерживали друг друга и справились. Поэтому очень не хотелось бы их разлучать. 
животные собаки зоозащитники

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