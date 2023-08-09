В Улан-Удэ щенят бросили умирать в заброшенном доме

А после спасения животных у них обнаружили смертельно опасное заболевание

Девушка забрала пёсиков домой на передержку. Они расслабились и уже было повеселели, но тут случилось страшное – у животных обнаружили парвовирусный энтерит. Это очень опасное и высокозаразное вирусное заболевание собак, которое остро протекает и характеризуется высокой смертностью.- Первые симптомы начались в четверг (.). И мы получили самый худший диагноз для малышей. Вот уже шесть дней они отчаянно борются за жизнь, – рассказали на официальной стране организации во «ВКонтакте».У одного из подопечных фонда – пса по кличке Амир и собаки улан-удэнки, спасшей щенят, взяли кровь для переливания. Но нужны ещё и деньги для лечения пёсиков в ветклинике – долг там уже перевалил за 7 тысяч рублей. Все реквизиты для перечисления средств есть на официальной странице фонда во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.