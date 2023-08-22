Щенятам, которых бросили умирать в заброшенном доме в Бурятии, ищут хозяев

Две недели назад волонтёр из улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» обнаружила в заброшенном доме двух щенков. Кто-то привязал их рваными тряпками прямо за шею и оставил умирать. Крохи пищали от страха и не хотели выходить из «заброшки».
Девушка забрала пёсиков домой на передержку. Они расслабились и уже было повеселели, но тут случилось страшное – у животных обнаружили парвовирусный энтерит. Это очень опасное и высокозаразное вирусное заболевание собак, которое остро протекает и характеризуется высокой смертностью.
У одного из подопечных фонда – пса по кличке Амир и собаки улан-удэнки, спасшей щенят, взяли кровь для переливания. В официальной группе организации во «ВКонтакте» объявили сбор средств на лечение новых подопечных. И вот полмесяца спустя стало известно, что малыши победили коварную болезнь. Кстати, им уже придумали клички – Кнопка и Гвоздик.
Сейчас животные на передержке. Им вовсю ищут новых хозяев.
- Щенки, на долю которых за столь короткий период жизни выпало так много испытаний, чувствую себя хорошо. У них появился аппетит и сейчас мы в поисках дома для них. Вообще было бы идеально, если бы удалось найти одну семью – братик и сестрёнка, заболевшие энтеритом после спасения, постоянно поддерживали друг друга и справились. Поэтому очень не хотелось бы их разлучать, – пояснили в «Собаке счастья».