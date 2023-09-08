Он пройдёт на Щучьем озере
С 22 по 23 сентября в Бурятии состоится фестиваль сельской молодёжи Селенгинского района. Местом проведения станет база отдыха на озере Щучье.
На фестивале молодёжь ждут: спортивные соревнования, тематические конкурсы и игры, образовательная площадка (обучение написанию грантов, лекции и дискуссии), возможность завести новые знакомства. Об этом сообщает молодёжный центр «Многофункциональный межпоселенческий дом молодёжи Селенги».
Возрастное ограничение: 16+.
В районе Бурятии проведут фестиваль сельской молодёжи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобили скорой медицинской помощи марки ГАЗ поступили в республику в специальном северном исполнении
За последние сутки её уровень никак не изменился
Там закончились специальные бланки
На изготовление ушло более двух месяцев
Он пройдёт на Щучьем озере
Очный этап состоится в октябре в Башкирии
Утром туманы
Открытый лично-командный турнир проведут в БГУ
В Читу приедут представители Китая и Монголии
В столице республики проведут автомобильные гонки
В этот раз её устроили только для учеников некоторых классов
Её посвятят здоровью женщин республики
В экспозиции представлены рисунки детей об окончании Второй мировой войны
Стремление к идеалу при этом напрямую зависит от заработка
Финальный этап мероприятия состоится в конце сентября