В районе Бурятии проведут фестиваль сельской молодёжи

Он пройдёт на Щучьем озере



С 22 по 23 сентября в Бурятии состоится фестиваль сельской молодёжи Селенгинского района. Местом проведения станет база отдыха на озере Щучье.



На фестивале молодёжь ждут: спортивные соревнования, тематические конкурсы и игры, образовательная площадка (обучение написанию грантов, лекции и дискуссии), возможность завести новые знакомства. Об этом сообщает молодёжный центр «Многофункциональный межпоселенческий дом молодёжи Селенги».



Возрастное ограничение: 16+.

