На СВО погиб 29-летний доброволец из Бурятии

У него остались жена и дочка



В среду, 6 сентября, в Курумканском районе проводят в последний путь 29-летнего Виктора Брезгина, который в августе погиб на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в селе Сахули. Начало – в 13:00, сообщили в районной группе «Курумкан-инфо.24/7»



Виктор родился в Сахули 25 декабря 1993 года. Был младшим ребёнком в семье. Учился в местной средней школе. После окончания 9 класса в 2010 году поступил в Могойтинский колледж, где получил сразу несколько специальностей – водитель, тракторист-машинист широкого профиля и слесарь по ремонту автомобилей



В 2012-ом ушёл в армию. Служил в Новосибирске.



В 2019-ом женился. Жил с семьёй в родном селе.



В мае 2023-го отправился добровольцем на СВО. У нашего земляка остались отец, мать, жена, дочка и две сестры.

