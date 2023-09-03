В Бурятии объявились доисторические существа



В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» выложили видео со странными существами, которых изначально даже приняли за насекомых. Их запечатлели на камеру местные жители.



- Вот что мы увидели в Гусином озере. Сначала - Вот что мы увидели в Гусином озере. Сначала змеи , теперь ещё плюс одна фобия, – говорится в комментарии к записи.



В ходе дискуссии выяснилось, что на кадрах – щитни, небольшие пресноводные ракообразные, которые, кстати считаются одними из самых древних созданий на планете. Их «предки» видели динозавров. Название происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину этого создания.



Современные щитни практически не отличаются от своих предшественников и встречаются в лужах и канавах. Их ещё называют «живыми ископаемыми».





Длина туловища у разных видов колеблется от двух сантиметров у самых маленьких до 12-ти – у наиболее крупных. Взрослые особи живут до 90 дней. На такое существо два года назад наткнулась ещё одна наша землячка.





Справка



Латинское название типового рода Triops (от греч. «трёхглазый») щитни получили из-за органа, напоминающего третий глаз, однако до сих пор его функция точно не установлена. Морфология щитней не изменилась в основных чертах со времён триасового периода. В то время едва появились динозавры, не существовало цветковых растений, а на Земле был единственный континент – Пангея.