03 сентября

02 сентября

01 сентября

Популярное

В Бурятии объявились доисторические существа

В Бурятии объявились доисторические существа
Общество,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Их обнаружили в Гусином озере

В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» выложили видео со странными существами, которых изначально даже приняли за насекомых. Их запечатлели на камеру местные жители.

- Вот что мы увидели в Гусином озере. Сначала змеи, теперь ещё плюс одна фобия, – говорится в комментарии к записи.

В ходе дискуссии выяснилось, что на кадрах – щитни, небольшие пресноводные ракообразные, которые, кстати считаются одними из самых древних созданий на планете. Их «предки» видели динозавров. Название происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину этого создания.
 
Современные щитни практически не отличаются от своих предшественников и встречаются в лужах и канавах. Их ещё называют «живыми ископаемыми».  

Длина туловища у разных видов колеблется от двух сантиметров у самых маленьких до 12-ти – у наиболее крупных.  Взрослые особи живут до 90 дней. На такое существо два года назад наткнулась ещё одна наша землячка. 

Справка

Латинское название типового рода Triops (от греч. «трёхглазый») щитни получили из-за органа, напоминающего третий глаз, однако до сих пор его функция точно не установлена. Морфология щитней не изменилась в основных чертах со времён триасового периода. В то время едва появились динозавры, не существовало цветковых растений, а на Земле был единственный континент – Пангея.
соцсети видео природа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Общество, 03.09.2023
Некоторым клиентам они даже угрожают судом
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 03.09.2023
Он не будет работать целый месяц
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
Общество, 03.09.2023
Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
Общество, 03.09.2023
Он не появлялся в воинской части две недели
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
Общество, 03.09.2023
Теперь по нему смогут ездить легковушки и ходить люди
В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу
В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу
Общество, 03.09.2023
Люди заявили, что вместо неё там сплошные ямы
В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак
В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак
Общество, 03.09.2023
Районных чиновников пожурили за плохую работу
Летняя жара в Бурятии пошла на спад
Летняя жара в Бурятии пошла на спад
Общество, 03.09.2023
В некоторых районах республики похолодает до +16 градусов
Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Общество, 03.09.2023
Горожане заявили, что остановки там так и не привели в порядок
В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней
В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней
Общество, 03.09.2023
Через пару недель в республике взойдёт звезда Риха
В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
Общество, 03.09.2023
Теперь зоозащитники ищут для неё хозяев
«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку
«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку
Общество, 03.09.2023
Местные жители даже предложили её демонтировать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^