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Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз

Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям республики выдали жилищные кредиты на 24 с лишним миллиарда рублей

В декабре 2019-го бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% годовых. Это самая низкая в стране процентная ставка по кредиту на жильё. Рассчитывать на неё вправе молодые семьи, проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), родители-одиночки не старше 35 лет и владельцы «дальневосточного гектара», которые будут стоить дома на своих ста сотках.

Право на такую ипотеку также имеют люди, переехавшие на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов и те, кто не менее пяти лет проработал в государственной (либо муниципальной) образовательной или медицинской организации. Для учителей и медиков никаких ограничений по возрасту и семейному положению нет.

Распространяется программа и на вынужденных переселенцев с Украины, из ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из 11 регионов ДФО. С начала её действия в Бурятии заключили уже 7717 соответствующих договоров на 24 миллиарда 400 миллионов рублей, рассказали в правительстве РБ. Средняя сумма кредита при этом составила 3 миллиона 200 тысяч.

Ипотеку на таких условиях дают только один раз. Деньги разрешается потратить на покупку готового или строящегося жилья, а также на строительство жилого дома или его приобретение по договору купли-продажи у юридического лица или ИП (первых собственников).

Стать обладателем квартиры на вторичке можно в моногородах Бурятии – это Закаменск, Гусиноозёрск и Северобайкальск, а также в Селенгинске и Каменске (Кабанский район) и селе Саган-Нур (Мухоршибирский). Кроме того, заёмщики должны там прописаться – это будут проверять.

Кредит предоставляют на срок до 20 лет и на сумму до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос – от 15% при покупке квартиры и от 20% – дома с земельным участком – можно оплатить из материнского капитала.
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