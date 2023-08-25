Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» назвали сроки сбора дикоросов в Забайкальском национальном парке в 2023 году. Их определили на основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов.



Так, с 20 августа созревают cмородина, шикша (водяника, вороника) и голубика, с 28-го – брусника, примерно с 5 сентября – кедровый орех (но подождать Так, с 20 августа созревают cмородина, шикша (водяника, вороника) и голубика, с 28-го – брусника, примерно с 5 сентября – кедровый орех (но подождать придётся до 12-го ), а с 10-го можно идти за клюквой. Грибы срезают по мере их вызревания.



Правда, перед тем, как отправиться в нацпарк за ягодами и грибами, нужно получить добро на его посещение. А вот для сбора клюквы и кедрового ореха понадобится уже специальное разрешение, которое выдают в лесохозяйственном отделе в центральном офисе ФГБУ.



Орехи можно собирать в бухтах Крестовская, Окуневая, Крохалиная и Крутая, также в местностях Большой Чивыркуй, Кедровая, Малая Черемшана и Большая Черемшана. Делать это разрешили и в бухте Безымянная. Там возможен проход судов – правда, без стоянок и ночлега.