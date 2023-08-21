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Лама из Бурятии рассказал, как двери и ограждения влияют на судьбу человека

Лама из Бурятии рассказал, как двери и ограждения влияют на судьбу человека
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Если они сломаны или неисправны, это может говорить об утечке энергии

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о важности целых и исправных ограждений, дверей и окон религиозных заведений и различных общественных организаций. Они обладают энергетикой защиты, сохранности.

- Бережное отношение к ним, оказание помощи в их возведении и ремонте укрепляют и собственную такую энергетику, – рассказал лама. – Диагностикой может послужить наблюдение за состоянием своих дверей, окон и ограждения. Например, если они неисправны или часто приходят в негодность и их приходится всё время ремонтировать, это чаще всего является знаком утечки, «неисправности» нашей энергии, защиты и сохранности.

Здесь возможны два варианта развития событий – материальная или же моральная утрата, то есть репутационные издержки.

- Всё зависит от конкретного человека, его психологической составляющей – индивидуальной кармы. Если на первом месте у него стоит достаток, тогда, скорее всего, будут материальные убытки. Если человек больше дорожит именем, следует ожидать урон в моральном, психологическом или «имиджевом» плане, – подчеркнул настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Ограждения, стены, двери и окна отделяют «нашу территорию» от другой – как бы указывают, подчёркивают, выделяют нашу индивидуальность, особенность.

Помогая эту мотивацию поддержать, создать в значимом общественном объекте, человек защищает своё пространство, имидж, имя или достаток.

- Бывают люди, умеющие сохранить, сберечь и даже воссоздать заново – как раз с такой мощной защитной кармой из прошлых перерождений. А бывают те, кому не удаётся – как бы и сколько бы ни старались – сохранить, сберечь данное им или доставшееся по наследству. По возможности нужно очень бережно относиться к этому и стараться помогать в строительстве, ремонте ограждений, дверей, окон, больших значимых общественных объектов. Это отдельная карма, своя специфика – если можно так сказать, – заключил Еши Намжил лама.

Ранее он рассказывал, чем чреваты воровстволожь и чему приводит ложное воззрение. Речь идёт о греховных мыслях отрицания кармы, логики, причинно-следственной связи и реинкарнации.
лама буддизм дацан

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