Лама из Бурятии рассказал о страшных последствиях ложного воззрения



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов), который ранее объяснил, чем чреваты Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов), который ранее объяснил, чем чреваты воровство ложь , рассказал, к чему приводит ложное воззрение. Речь идёт о греховных мыслях отрицания кармы, логики, причинно-следственной связи и реинкарнации. А ещё – пользы от добродетелей и нравственности и любые мысли, слова и деяния против них.



- По тяжести греха ложное воззрение стоит на втором месте после убийства среди десяти неблагих поступков, – написал Олег Намжилов в соцсетях. – Такой человек в следующем перерождении, а в случае созревания, накопления достаточного количества кармы – и в этой жизни – будет жить в местности, где всё будет приходить в упадок, уничтожаться и исчезать.



Среди других последствий – истощение недр, природных богатств, источников, леса, флоры и фауны. В этом месте перестанут рождаться, появляться великие люди, духовные наставники, защитники, спасители, а молодёжь и вообще многие люди начнут его покидать.



- Там станут происходить странные, парадоксальные вещи – то, что является плохим, вредным, приносящим страдание, будет подаваться как хорошее, полезное, приносящее счастье или казаться таковым. Нечистое будет приниматься за чистое, греховное – за благое, – продолжает настоятель дацана. – Чем больше кармы ложного воззрения у человека, тем больше будут у него опускаться руки, больше будет невезухи, деградации. Все дела и помыслы окажутся неосуществимыми, несбыточными. У него не будет благих друзей, добрых родственников, порядочных знакомых и покровителей.



Люди, придерживающиеся ложных воззрений, подвержены дурному влиянию, завлечению в секту, попаданию в зависимость и легко могут лишиться разума, добавил Еши Намжил лама.

