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Лама из Бурятии рассказал о страшных последствиях ложного воззрения

Лама из Бурятии рассказал о страшных последствиях ложного воззрения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Оно может обернуться странными, парадоксальными вещами

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов), который ранее объяснил, чем чреваты воровство и ложь, рассказал, к чему приводит ложное воззрение. Речь идёт о греховных мыслях отрицания кармы, логики, причинно-следственной связи и реинкарнации. А ещё – пользы от добродетелей и нравственности и любые мысли, слова и деяния против них.
 
- По тяжести греха ложное воззрение стоит на втором месте после убийства среди десяти неблагих поступков, – написал Олег Намжилов в соцсетях. – Такой человек в следующем перерождении, а в случае созревания, накопления достаточного количества кармы – и в этой жизни – будет жить в местности, где всё будет приходить в упадок, уничтожаться и исчезать.

Среди других последствий – истощение недр, природных богатств, источников, леса, флоры и фауны. В этом месте перестанут рождаться, появляться великие люди, духовные наставники, защитники, спасители, а молодёжь и вообще многие люди начнут его покидать.
 
- Там станут происходить странные, парадоксальные вещи – то, что является плохим, вредным, приносящим страдание, будет подаваться как хорошее, полезное, приносящее счастье или казаться таковым. Нечистое будет приниматься за чистое, греховное – за благое, – продолжает настоятель дацана. – Чем больше кармы ложного воззрения у человека, тем больше будут у него опускаться руки, больше будет невезухи, деградации. Все дела и помыслы окажутся неосуществимыми, несбыточными. У него не будет благих друзей, добрых родственников, порядочных знакомых и покровителей.
 
Люди, придерживающиеся ложных воззрений, подвержены дурному влиянию, завлечению в секту, попаданию в зависимость и легко могут лишиться разума, добавил Еши Намжил лама.
буддизм лама

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