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Бурятский лама рассказал, к чему приводит воровство

Бурятский лама рассказал, к чему приводит воровство
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Нечистого на руку человека ждут нужда и разные бедствия

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, чем чревато воровство и вообще любое присвоение чужого. Своими соображениями по этому поводу он поделился в telegram-канале.

- Даже если человеческое рождение обретено, плоды кармы от воровства и любого вида присвоений будут. Такой человек в следующем перерождении, а в случае созревания, накопления достаточного количества кармы – и в этом воплощении, будет жить в местности с частыми засухами, чрезмерными осадками, наводнениями и неурожаями, – рассказал Олег Намжилов.

По словам ламы, вороватого человека ждут неудовлетворение, недостаток средств, еды и питья, нужда в одежде, имуществе, лекарствах, плодах и прочем.

- Если они и достанутся, появятся, то будут непитательными, легко портящимися, пустыми, засохшими или же потеряются, испортятся, их отберут или украдут, – отмечает настоятель дацана.

Чем больше такой кармы, тем больше будет алчности и несбыточных желаний, сильнее начнут ощущаться нехватка, недостаток и потребности. «А, значит, больше будет неудовлетворения», – заключил Еши Намжил лама.
лама буддизм воровство

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