Нечистого на руку человека ждут нужда и разные бедствия
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, чем чревато воровство и вообще любое присвоение чужого. Своими соображениями по этому поводу он поделился в telegram-канале.
- Даже если человеческое рождение обретено, плоды кармы от воровства и любого вида присвоений будут. Такой человек в следующем перерождении, а в случае созревания, накопления достаточного количества кармы – и в этом воплощении, будет жить в местности с частыми засухами, чрезмерными осадками, наводнениями и неурожаями, – рассказал Олег Намжилов.
По словам ламы, вороватого человека ждут неудовлетворение, недостаток средств, еды и питья, нужда в одежде, имуществе, лекарствах, плодах и прочем.
- Если они и достанутся, появятся, то будут непитательными, легко портящимися, пустыми, засохшими или же потеряются, испортятся, их отберут или украдут, – отмечает настоятель дацана.
Чем больше такой кармы, тем больше будет алчности и несбыточных желаний, сильнее начнут ощущаться нехватка, недостаток и потребности. «А, значит, больше будет неудовлетворения», – заключил Еши Намжил лама.
Бурятский лама рассказал, к чему приводит воровство
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы на объекте начались на два месяца позже установленных
В микрорайоне Восточный высадят 30 сосен
Находка гнезда на территории Алханая отмечена впервые
В регионе начал действовать закон об административной ответственности за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним
В Советском районе прошла студенческая спартакиада
Его выставка откроется в 2024 году в залах Забайкальского музея
Байкеры проехались по улицам Улан-Батора
Пока борьба с ним идёт с переменным успехом
Он сыпал в супермаркете матом и оскорблял продавцов
Их жертвами стали 372 ребёнка
Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку
Косолапый живёт в заказнике «Таюрский»
Участники должны создать видеоролик о первом в мире женщине-космонавте
Всего на строительном участке третьего моста через Уду будет установлено четыре эстакады
Из-за праздника их работу решили продлить