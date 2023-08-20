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Большие последствия: Глава Бурятии заявил, что БАМ на севере республике будет стоять ещё неделю

Большие последствия: Глава Бурятии заявил, что БАМ на севере республике будет стоять ещё неделю
Общество,  Фото:«Северобайкалье-инфо.24/7»
А ущерб экономике страны составит миллиарды рублей

Глава республики прокомментировал ситуацию в Северо-Байкальском районе, где вышедшая из берегов река Холодная размыла железнодорожные пути. На пострадавшем от стихии участке БАМ пришлось остановить движение поездов и ввести режим ЧС регионального характера. Восстановительные работы продолжаются.
 
По словам Алексея Цыденова, всего в Бурятии  накануне подтопило 130 придомовых участков.
 
- В Улан-Удэ уровень Селенги чуть снизился, но был небольшой подъём в Наушках и Усть-Кяхте. Значит, к городу тоже подойдёт. В целом уровень воды пока держится. Большие последствия от выхода реки Холодная из берегов в Северо-Байкальском районе. БАМ размыт. Движение поездов остановлено, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.
 
Он подчеркнул: по состоянию на 02:30 20 августа протяжённость пострадавшего железнодорожного полотна составляла 200 метров.
 
- Повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру и восстановлению и минимизации разрушения дамбы, – сообщил Алексей Цыденов. – Задействовано 120 человек и 24 единицы техники. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ – 26 августа. То есть ещё неделю БАМ будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги.

В порядок придётся приводить и размытую региональную трассу «Нижнеангарск – Кичера».

- Населённые пункты от выхода реки из берегов пока не пострадали. Но в отрезанном водой посёлке у женщины обострение аппендицита. Сегодня будем эвакуировать, – добавил глава РБ.
железная дорога подтопление режим ЧС БАМ

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