Большие последствия: Глава Бурятии заявил, что БАМ на севере республике будет стоять ещё неделю

А ущерб экономике страны составит миллиарды рублей







По словам Алексея Цыденова, всего в Бурятии накануне подтопило 130 придомовых участков.



- В Улан-Удэ уровень Селенги чуть снизился, но был небольшой подъём в Наушках и Усть-Кяхте. Значит, к городу тоже подойдёт. В целом уровень воды пока держится. Большие последствия от выхода реки Холодная из берегов в Северо-Байкальском районе. БАМ размыт. Движение поездов остановлено, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.



Он подчеркнул: по состоянию на 02:30 20 августа протяжённость пострадавшего железнодорожного полотна составляла 200 метров.



- Повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру и восстановлению и минимизации разрушения дамбы, – сообщил Алексей Цыденов. – Задействовано 120 человек и 24 единицы техники. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ – 26 августа. То есть ещё неделю БАМ будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги.



В порядок придётся приводить и размытую региональную трассу «Нижнеангарск – Кичера».



- Населённые пункты от выхода реки из берегов пока не пострадали. Но в отрезанном водой посёлке у женщины обострение аппендицита. Сегодня будем эвакуировать, – добавил глава РБ.