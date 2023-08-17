Их выпустят в глухую тайгу, подальше от людей
Иркутский питомник «К-9» выпустит троих спасённых от смерти медвежат обратно в дикую природу.
Двое из них были найдены в Чунском районе полуживыми. Мамы-медведицы рядом не было. Специалисты предполагают, что она погибла от рук охотников.
Третьего косолапого спасли в Иркутске – детёныша неизвестные приковали цепями к забору.
- Администрация Чунского района попросила питомник «К-9» принять на временное содержание двоих медвежат - питомник не отказал. Ещё одного медвежонка нашли в Иркутске прикованным цепью к забору. Это несомненно жестокое отношение к животным. Мы в присутствии полиции оформили необходимые документы и забрали дикое животное в питомник К9, - сообщили сотрудники «К-9».
Медвежат спасли и выходили в питомнике. Но они быстро растут и со временем могут уже стать опасными для людей.
Все трое успешно перезимовали в питомника в искусственных берлогах.
Теперь же их выпустят в глухую тайгу, вдали от человеческого жилья, где звери успеют нагулять жир перед зимовкой. По словам зооволонтёров, природные инстинкты позволят молодым животным быстро адаптироваться к новым условиям.
Иркутский питомник выпустит спасённых медвежат в дикую природу
Общество, Фото:
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