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Иркутский питомник выпустит спасённых медвежат в дикую природу

Иркутский питомник выпустит спасённых медвежат в дикую природу
Общество,  Фото:К-9
Их выпустят в глухую тайгу, подальше от людей

Иркутский питомник «К-9» выпустит троих спасённых от смерти медвежат обратно в дикую природу.

Двое из них были найдены в Чунском районе полуживыми. Мамы-медведицы рядом не было. Специалисты предполагают, что она погибла от рук охотников.

Третьего косолапого спасли в Иркутске – детёныша неизвестные приковали цепями к забору.

- Администрация Чунского района попросила питомник «К-9» принять на временное содержание двоих медвежат - питомник не отказал. Ещё одного медвежонка нашли в Иркутске прикованным цепью к забору. Это несомненно жестокое отношение к животным. Мы в присутствии полиции оформили необходимые документы и забрали дикое животное в питомник К9, - сообщили сотрудники «К-9».

Медвежат спасли и выходили в питомнике. Но они быстро растут и со временем могут уже стать опасными для людей.

Все трое успешно перезимовали в питомника в искусственных берлогах.

Теперь же их выпустят в глухую тайгу, вдали от человеческого жилья, где звери успеют нагулять жир перед зимовкой. По словам зооволонтёров, природные инстинкты позволят молодым животным быстро адаптироваться к новым условиям.


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