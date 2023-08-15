Теперь он достигает до 3100 кубометров в секунду
Сегодня, с 15 августа, уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС повышен до 3100 кубометров в секунду. Решение принято в связи со складывающейся гидрологической обстановкой Енисейским Бассейновым Водным Управлением.
- Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС обследуются с применением беспилотной авиации МЧС. Мониторинг ежедневно ведётся силами аварийно-спасательной службы «Безопасный город». Организовано информирование населения о складывающейся обстановке, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в усиленном варианте несения службы. Силы и средства находятся в постоянной готовности к возможному реагированию.
Необходимость повышения сбросных расходов через гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал.
На Иркутской ГЭС вновь повысили сброс воды
Общество, Фото:
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