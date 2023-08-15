В Иркутской области назначили 203 выплаты семьям участников СВО в связи с рождением ребёнка

Законодательством предусмотрены особые условия для тех детей, которые родились в 2022 году



Для семей участников специальной военной операции в Иркутской области предусмотрена единовременная выплата в связи с рождением ребенка в размере 10 тысяч рублей.



Дополнительную меру поддержки может получить семья участника СВО, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания, также он должен являться участником СВО на момент обращения семьи за выплатой. С начала года выплата назначена на 203 ребёнка, сообщила пресс-служба областного правительства.



– Право на выплату сохраняется в течение года со дня рождения ребёнка. Законодательством предусмотрены особые условия для тех детей, которые родились в 2022 году: обращение может быть подано до 9 января 2024 года. При одновременном рождении двух и более детей выплата предоставляется на каждого ребёнка, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



С заявлением и документами на предоставление выплаты необходимо обратиться лично в учреждение соцзащиты по месту жительства или направить документы по почте.



