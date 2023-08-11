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В Иркутске дополнительно установят 500 камер видеонаблюдения

В Иркутске дополнительно установят 500 камер видеонаблюдения
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Они появятся в парках, скверах и на улицах

На 23 общественных пространствах Иркутска до конца 2024 года установят 500 камер видеонаблюдения. На эти цели в местном бюджете предусмотрено 17,6 млн рублей.

Специалисты единого центра видеонаблюдения МКУ «Безопасный город» уже составили технические задания, разместили заявки на определение подрядных организаций на сайте госзакупок. Также в планах заключение контрактов на услуги интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц и регистрационных номеров автомобилей.

Ранее специалисты муниципального учреждения вместе с сотрудниками правоохранительных органов и профильных комитетов администрации Иркутска провели работу по уточнению количества камер и мест их установки.

Новые камеры появятся в спорт-парке на берегу реки Ушаковки, парках «Комсомольский», «Патриот», Лисихинском и «Семейного отдыха», на территории Русско-Амурского мемориального комплекса, пади Долгой, в таких скверах, как «Курсантский», «Прогресс», в микрорайонах Приморский и Топкинский, на улицах Воровского, Розы Люксембург, у дома художника, в Каштаковской роще и других. Помимо этого, дополнят имеющееся оборудование на железнодорожном вокзале, в 130-м квартале, на площади 50-летия Октября.

Как сообщили в администрации Иркутска, в настоящее время в едином центре видеонаблюдения города работают 493 камеры, которые установлены на улицах Карла Маркса, Урицкого, Трактовой и других.

Иркутск

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