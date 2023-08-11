Осенью в Улан-Удэ соберутся художники со всех регионов Дальнего Востока

В Бурятии пройдёт зональная выставка художников ДФО



В сентябре этого года в Улан-Удэ ожидают событие, которого в Бурятии ждали более 50 лет. В столице республики состоится зональная выставка художников со всех регионов Дальнего Востока. Они покажут свои работы в трёх локациях: в зале союза художников, в музее имени Сампилова и в центре современного искусства «Залуу».



Сейчас художники Дальнего Востока готовятся к зональной выставке, которая откроется 15 сентября. Они собрали 109 работ для помощи вооружённым силам России. Собранные картины будут продаваться на благотворительный акции. Вырученные деньги будут направлены армии.



По словам министра культуры Соелмы Дагаевой, в последний раз такое масштабное мероприятие в Бурятии проходило в семидесятые годы, когда художники со всего Советского Союза слетелись на творческую экспедицию и работали на БАМе – писали пейзажи и образы людей. Затем состоялась грандиозная выставка, которая шла она во всех залах Сампиловского музея. Сотни уникальных работ тогда разлетелись по стране и поступили в художественный фонд Российской Федерации. Во время этой экспедиции была создана скульптурная группа «Бамовцы», которая много лет украшала подход к кинотеатру «Дружба». Но при строительстве Русского драматического театра была демонтирована и подарена городу Северобайкальск, где и стоит поныне.



Возрастное ограничение: 6+.

