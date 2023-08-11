11 августа

10 августа

Популярное

Осенью в Улан-Удэ соберутся художники со всех регионов Дальнего Востока

Осенью в Улан-Удэ соберутся художники со всех регионов Дальнего Востока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии пройдёт зональная выставка художников ДФО

В сентябре этого года в Улан-Удэ ожидают событие, которого в Бурятии ждали более 50 лет. В столице республики состоится зональная выставка художников со всех регионов Дальнего Востока. Они покажут свои работы в трёх локациях: в зале союза художников, в музее имени Сампилова и в центре современного искусства «Залуу».

Сейчас художники Дальнего Востока готовятся к зональной выставке, которая откроется 15 сентября. Они собрали 109 работ для помощи вооружённым силам России. Собранные картины будут продаваться на благотворительный акции. Вырученные деньги будут направлены армии.

По словам министра культуры Соелмы Дагаевой, в последний раз такое масштабное мероприятие в Бурятии проходило в семидесятые годы, когда художники со всего Советского Союза слетелись на творческую экспедицию и работали на БАМе – писали пейзажи и образы людей. Затем состоялась грандиозная выставка, которая шла она во всех залах Сампиловского музея. Сотни уникальных работ тогда разлетелись по стране и поступили в художественный фонд Российской Федерации. Во время этой экспедиции была создана скульптурная группа «Бамовцы», которая много лет украшала подход к кинотеатру «Дружба». Но при строительстве Русского драматического театра была демонтирована и подарена городу Северобайкальск, где и стоит поныне.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ ДФО выставка художники музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию
В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию
Общество, 11.08.2023
В республике продолжается розыгрыш кубка региона
Во дворе Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу
Во дворе Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу
Общество, 11.08.2023
В ней примут участие дети Октябрьского района
В Читу приедут публицисты и литературные эксперты
В Читу приедут публицисты и литературные эксперты
Общество, 11.08.2023
Они посетят столицу Забайкалья в рамках книжной экспедиции
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
Общество, 11.08.2023
Также пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе
В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа
В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа
Общество, 11.08.2023
Соревнования состоятся на севере Байкала
В Бурятии проходит фестиваль энергосбережения
В Бурятии проходит фестиваль энергосбережения
Общество, 11.08.2023
Его участниками могут стать все желающие независимо от возраста
В Улан-Удэ прошёл велопробег «Выбираю Чистый воздух»
В Улан-Удэ прошёл велопробег «Выбираю Чистый воздух»
Общество, 11.08.2023
Также состоялся марафон по скандинавской ходьбе
В Иркутске дополнительно установят 500 камер видеонаблюдения
В Иркутске дополнительно установят 500 камер видеонаблюдения
Общество, 11.08.2023
Они появятся в парках, скверах и на улицах
Собор в Улан-Удэ отметил престольный праздник
Собор в Улан-Удэ отметил престольный праздник
Общество, 11.08.2023
В честь события состоялось крестное шествие
В Забайкалье создано госучреждение для управления новым этнопарком
В Забайкалье создано госучреждение для управления новым этнопарком
Общество, 11.08.2023
В окрестностях Читы создают археопарк «Сухотино»
Прокуратура Бурятии подвела итоги работы за первое полугодие
Прокуратура Бурятии подвела итоги работы за первое полугодие
Общество, 11.08.2023
Органы прокуратуры пресекли более 38 тысяч нарушений закона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^