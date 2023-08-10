На севере Бурятии опять развернётся фестиваль бардовской песни

Он состоится в Северобайкальске
19 августа в Северобайкальске состоится V межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны Байкала». Заявки на участие принимаются до 15 августа в ДК «Байкал» и по электронной почте: [email protected] (пометка «Фестиваль бардов»). Участники, подавшие заявку позже срока, по согласованию с организаторами, выступают вне фестивальной программы.
Участники могут подать заявку по номинациям: «Автор-исполнитель», «Исполнитель-солист», «Дуэт, ансамбль» и «Молодой исполнитель». Каждый исполнитель представляет одно или два (желательно разнохарактерных) произведения, продолжительностью не более 8-10 минут. На фестиваль могут быть представлены авторские песни различных жанров, в том числе военно-патриотической, гражданской и лирической тематики. Представленные на конкурс песни должны обладать высоким художественным уровнем и оригинальностью замысла.
Все участники фестиваля награждаются дипломами участника, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
Возрастное ограничение: 6+.
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