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В Улан-Удэ проведут праздничный музыкально-поэтический концерт

В Улан-Удэ проведут праздничный музыкально-поэтический концерт
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в рамках межрегионального форума «Байкальские литературные чтения»

Межрегиональный литературный форум с международным участием «Байкальские литературные чтения» (6+) пройдёт в Улан-Удэ с 13 по 17 августа. Одним из интересных событий форума станут мероприятия «Книжного поезда», следующего из Санкт-Петербурга во Владивосток. Напомним, что это фестивальное движение по дороге будет охватывать города России, открывая новые «Книжные маяки». Одним из 14 городов, где сделает остановку книжный поезд, будет Улан-Удэ.

В рамках этих событий 14 августа на театральной площади им. Лхасарана Линховоина в столице Бурятии состоится праздничный концерт «Только Слово» (6+). В исполнении известных поэтов, членов союза писателей республики и союза российских писателей Нины Артугаевой, Анны Банаевой, Елизаветы Бильтриковой, Валерия Дабаева (Басаа Валера), Татьяны Григорьевой, Элбэга Зандраева, Натальи Красниковой, а также гостей литературного форума и «Книжного поезда» прозвучат стихи собственного сочинения и любимых поэтов. Выступят заслуженная артистка Республики Бурятия Бадма-Ханда Аюшеева, популярная певица и композитор Дулма Сунрапова. Молодой певец и композитор Лудуп Очиров исполнит инструментальные композиции, а самобытный музыкант, морин-хурист Еши Дармахеев представит инструментальные номера.

Начало концерта в 17:00 на театральной площади им. Лхасарана Линховоина, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия форум литература концерт библиотека

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