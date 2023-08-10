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Жители Бурятии могут спеть военные песни на библиомарафоне

Жители Бурятии могут спеть военные песни на библиомарафоне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На конкурс нужно представить видеозапись с исполнением песни

В преддверии 80-летия со дня Великой Победы в России запускается музыкальный библиомарафон «Неизвестные песни военных лет». Жители Бурятии могут спеть на нём неизвестные ранее военные песни. Для этого до 1 ноября нужно отправить заявку на конкурс, а после – видеозапись с исполнением песни.

К участию в конкурсной программе допускаются участники в возрасте от 14 лет, проживающие в России и за рубежом. Допускается также участие профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, а также исполнителей.

- Библиомарафон призван сделать неизвестные ранее песни и стихи военных лет частью культурного достояния страны и мира. Создатели проекта провели большую предварительную работу – отыскали в библиотечных фондах России более 120 неизвестных песен, созданных в годы Великой Отечественной войны. Их сочинили военнослужащие, партизаны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, - рассказывают организаторы проекта.

До 1 ноября 2023 на сайте https://нашсуворов.рф/bibliomarafon нужно подать заявку на участие в библиомарафоне. Каждая заявка будет проверена организаторами на соответствие конкурсному положению, ознакомиться с которым можно по ссылке: https://vk.cc/coNlb8.

После верификации заявки участнику будет предоставлено от 3 до 5 песен на выбор, отобранных к исполнению экспертами библиомарафона.

Участники марафона должны будут исполнить одну из найденных песен и представить запись на конкурс. Исполнители лучших, по мнению экспертов, вокальных интерпретаций получат возможность профессиональной студийной записи песен.

Кроме того, из всех участников будут отобраны 100 лучших исполнителей -победителей, который примут участие в гала-концертных мероприятиях библиомарафона в Санкт-Петербурге и в Москве и очных концертах в регионах на территории библиотек.

Возрастное ограничение 12+




конкурс ВОВ песня

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