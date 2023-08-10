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Иркутская область присоединится к международному десятилетию языков коренных народов

Иркутская область присоединится к международному десятилетию языков коренных народов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе утверждён план по его подготовке и проведению

В Иркутской области утвердили план мероприятий по подготовке и проведению на территории региона международного десятилетия языков коренных народов. В документ включено более 50 мероприятий, которые пройдут в 2023-2032 годах.

- Ежегодно в Иркутской области будет проводиться цикл мероприятий, фестивалей и праздников, направленных на сохранение бурятской культуры и языкового многообразия, а также национальных традиций коренных малочисленных народов. В план включены новые мероприятия и традиционные, которые ежегодно проходят в нашем регионе и объединяют людей разных национальностей. Это форум межнационального единства «Иркутская область – территория мира и согласия», национально-культурный праздник «Сагаалган», областной фестиваль «Дружба народов Прибайкалья», национально-культурный праздник «Сур-Харбан» и другие, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также один раз в два года будут проводиться окружные фестивали-конкурсы. Один из них «Жар-птица». Он направлен на развитие традиционной культуры славянских народов, которые проживают на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Второй фестиваль «Мирас» посвящён татарской культуре и призван сохранить обычаи и язык татарского народа. Праздник «Икэнипкэ» - встреча Нового года по эвенкийскому календарю - будет проходить в регионе ежегодно с 2024 года. Он включает в себя проведение обрядов, выставки декоративно-прикладного искусства, национальной кухни, спортивных игр, мастер-классов по народным ремёслам.

Кроме того, планируется сделать аудиовизуальный фонд языков коренных малочисленных народов Иркутской области. Для этого будет создан доступный информационный ресурс, в который войдут накопленные ранее и новые лингвистические и фольклорные материалы. Также будет проходить оцифровка книг на языках коренных малочисленных народов об их жизни и быте.

При поддержке министерства культуры Иркутской области на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского запланировано несколько выставок в течение последующих лет. Так, в сентябре текущего года пройдёт книжная выставка «Бурятский язык для всех» (6+). На ней представят учебники, методические пособия, самоучители бурятского языка для широкого круга пользователей. На 2024 год запланирована книжная выставка «Сохраняя родное наречие» (6+), посвящённая бурятской культуре и языку, на 2025 год – выставка «Край возле самого неба» (6+). Она представит язык, традиций, обычаи и быт тофаларов.

Возрастное ограничение: 6+.
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