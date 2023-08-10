В Бурятии за полгода умерло 15 младенцев

Коэффициент смертности в республике по сравнению с прошлым годом снизился



В Бурятстате рассказали, как в республике обстоит ситуация с рождаемостью и смертностью. С начала года – с января по июнь включительно – из жизни в Бурятии ушло 5725 человек, а на свет появилось 5005. Это, соответственно, на 704 (или на 11%) и на 444 (или на 8,3%) меньше, чем за аналогичный период 2022-го.



Естественная убыль населения составила 720 человек. Она наблюдалась в 21 муниципальном образовании (МО). В лидерах при этом – Кабанский (8,1 человек на 1000 населения), Баунтовский (7,7), Прибайкальский (6,7) и Кяхтинский (5) районы и Северобайкальск (5). Естественный прирост отмечался в Окинском (4,9) и Иволгинском (3,9).



Коэффициент рождаемости в целом по республике оказался ниже уровня 2022 года на 7,1% и составил 10,4 новорождённых на 1000 человек. Она увеличилась в Закамне, Оке и Кижинге и упала в Северобайкальске, Баунтовском и Кабанском районах.



Коэффициент смертности по сравнению с январём-июнем 2022-го снизился с 13,2 до 11,8 умерших на 1000 населения (или на 10,6%). Больше всего покойников было в Закаменском, Джидинском, Прибайкальском, Кяхтинском и Кабанском районах (более 16 на 1000 человек). Всего в Бурятии за это время умерло 15 детей в возрасте до года.



- Коэффициент младенческой смертности снизился с 5,4 до 2,8 новорождённых на 1000 родившихся (на 48,2 %), – отметили в Бурятстате.



Женятся в Бурятии реже, чем разводятся – за полгода 2322 пары зарегистрировали брак, а 2545 его расторгли. Тем не менее, в первые шесть месяцев 2022-го на 1000 новых союзов приходилось 1188 разводов, в 2023-м – 1096.