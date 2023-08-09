В Бурятии отремонтировали аварийные теплосети после вмешательства прокуратуры

Поставщик тепловой энергии получил представление



По представлению прокуратуры Баунтовского района отремонтировали тепловые сети.



- Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Установлено, что на участках, расположенных на территориях Багдаринской эвенкийской школы-интерната и центральной районной больницы, короба надземных тепловых сетей общей протяжённостью 176 метров пришли в ненадлежащее состояние. Тепловые сети на одном из этих участков длиной 48 метров являлись аварийными, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



Директор организации – поставщика тепловой энергии – получил прокурорское представление. После этого аварийные тепловые сети заметили, а короба наземных тепловых сетей отремонтировали.





