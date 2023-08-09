И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО





Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетили следственный изолятор № 1.Они осмотрели кухню, хлебопекарню, медицинскую часть и камеры, где содержатся несовершеннолетние и женщины.- В ходе проверки выявлены отдельные нарушения федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения режима, условий содержания, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В целях устранения нарушений приняты меры прокурорского реагирования, их рассмотрение находится на контроле прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.Кроме того, Михаил Филичев и Юлия Жамбалова провели личный приём 13 человек, содержащихся под стражей. В обращениях поднимались вопросы расследования уголовных дел, несогласия с приговором суда и медико-санитарного обеспечения.По всем поступившим заявлениям организованы проверки.