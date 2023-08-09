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И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО

И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Они проверили условия содержания в следственном изоляторе

Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетили следственный изолятор № 1.

Они осмотрели кухню, хлебопекарню, медицинскую часть и камеры, где содержатся несовершеннолетние и женщины.

- В ходе проверки выявлены отдельные нарушения федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения режима, условий содержания, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В целях устранения нарушений приняты меры прокурорского реагирования, их рассмотрение находится на контроле прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

 
Кроме того, Михаил Филичев и Юлия Жамбалова провели личный приём 13 человек, содержащихся под стражей. В обращениях поднимались вопросы расследования уголовных дел, несогласия с приговором суда и медико-санитарного обеспечения.

По всем поступившим заявлениям организованы проверки.
СИЗО прокуратура уполномоченный по правам человека

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