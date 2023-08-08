08 августа

07 августа

Популярное

В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»

В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Степень готовности парка составляет 90%

В Иркутске на улице Ширямова, в районе здания № 38/3, заканчивают благоустройство нового парка «Патриот». Его общая площадь – 3200 квадратных метров.

На площадке уже установили три информационных знака, уложили разноцветную тротуарную плитку. Сейчас обустраивают двухъярусную подпорную стенку из габионов. Проведена санитарная обрезка деревьев и вырубка аварийных зелёных насаждений. В ближайшее время завершат устройство наружного освещения, посеют газоны, высадят липы, тополя, клёны, установят модульные сидения, скамьи и урны.

– Более 6,5 тысяч иркутян проголосовали в прошлом году за создание парка на улице Ширямова. Рядом с обустраиваемой площадкой расположен музей военной истории, центр военно-тактических игр. В концепции нового пространства использовали соответствующую тематику. В данный момент степень готовности составляет 90%, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Как сообщили в администрации Иркутска, другим победителем прошлогоднего голосования стала территория Русско-Амурского мемориального комплекса. Здесь завершают работы: обустраивают пешеходные дорожки из плитки, ремонтируют входную группу, устанавливают перголу и скамьи. Также реставрируют памятный знак в виде звезды, который посвящён воинам, умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах, проводят озеленение. Объект также готов на 90 %.

Помимо этого, в городе завершено благоустройство общественной территории в пади Долгой. Более чем на 50 % готовы спорт-парк на берегу Ушаковки на улице Братской, Курсантский сквер на Советской, парк «Комсомольский». Продолжают обновлять скверы в микрорайонах Приморский и Топкинский.

Иркутск строительство благоустройство парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
Общество, 08.08.2023
Реконструкция тепломагистрали №3 ведётся в круглосуточном режиме
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
Общество, 08.08.2023
Жители Монголии могут пройти идентификацию самостоятельно
В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения
В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения
Общество, 08.08.2023
Степень готовности объекта оценивают в 15 процентов
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
Общество, 08.08.2023
Будет возведено не менее 40 некапитальных жилых строений
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
Общество, 08.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия крупного турнира по настольному теннису
Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку
Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку
Общество, 08.08.2023
Усачей нашли в экспортной древесине
В Бурятии росгвардейцы убрали мусор на берегу реки
В Бурятии росгвардейцы убрали мусор на берегу реки
Общество, 08.08.2023
Они очистили прибрежную лесополосу реки Муя
Бурятская таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 9,4 млн
Бурятская таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 9,4 млн
Общество, 08.08.2023
Это и плащ-палатки, и тактические перчатки, и многое другое
Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
Общество, 08.08.2023
Сынишке Бадма-Ханды Аюшеевой недавно исполнился год
Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Общество, 08.08.2023
Меньше всего готовых на это среди родителей подростков
В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
Общество, 08.08.2023
Его работу придётся приостановить из-за подъёма Селенги
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
Общество, 08.08.2023
Семён Полонов был уроженцем Гусиноозёрска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^