В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Степень готовности парка составляет 90%



В Иркутске на улице Ширямова, в районе здания № 38/3, заканчивают благоустройство нового парка «Патриот». Его общая площадь – 3200 квадратных метров.



На площадке уже установили три информационных знака, уложили разноцветную тротуарную плитку. Сейчас обустраивают двухъярусную подпорную стенку из габионов. Проведена санитарная обрезка деревьев и вырубка аварийных зелёных насаждений. В ближайшее время завершат устройство наружного освещения, посеют газоны, высадят липы, тополя, клёны, установят модульные сидения, скамьи и урны.



– Более 6,5 тысяч иркутян проголосовали в прошлом году за создание парка на улице Ширямова. Рядом с обустраиваемой площадкой расположен музей военной истории, центр военно-тактических игр. В концепции нового пространства использовали соответствующую тематику. В данный момент степень готовности составляет 90%, – отметил мэр города Руслан Болотов.



Как сообщили в администрации Иркутска, другим победителем прошлогоднего голосования стала территория Русско-Амурского мемориального комплекса. Здесь завершают работы: обустраивают пешеходные дорожки из плитки, ремонтируют входную группу, устанавливают перголу и скамьи. Также реставрируют памятный знак в виде звезды, который посвящён воинам, умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах, проводят озеленение. Объект также готов на 90 %.



Помимо этого, в городе завершено благоустройство общественной территории в пади Долгой. Более чем на 50 % готовы спорт-парк на берегу Ушаковки на улице Братской, Курсантский сквер на Советской, парк «Комсомольский». Продолжают обновлять скверы в микрорайонах Приморский и Топкинский.



