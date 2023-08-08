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Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию

Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она более 15 лет проработала машинистом крана

Жительница столицы Бурятии более 15 лет выполняла работу в особых условиях труда в должности машиниста крана Улан-Удэнского ЛВРЗ. Она обратилась в отделение пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако пенсионный орган в назначении пенсии ей отказал «в связи с отсутствием необходимой продолжительности стажа на данных работах».

Тогда горожанка обратилась в прокуратуру. Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в суд исковое заявление о включении в стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости не учтённых ранее периодов работы женщины в должности машиниста крана локомотивосборочного цеха.

Районный суд удовлетворил иск. Верховный суд республики проверил законность вынесенного решения, оно оставлено без изменения, апелляционная жалоба пенсионного органа без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

пенсии прокуратруа

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