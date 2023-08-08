Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию

Она более 15 лет проработала машинистом крана



Жительница столицы Бурятии более 15 лет выполняла работу в особых условиях труда в должности машиниста крана Улан-Удэнского ЛВРЗ. Она обратилась в отделение пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако пенсионный орган в назначении пенсии ей отказал «в связи с отсутствием необходимой продолжительности стажа на данных работах».



Тогда горожанка обратилась в прокуратуру. Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в суд исковое заявление о включении в стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости не учтённых ранее периодов работы женщины в должности машиниста крана локомотивосборочного цеха.



Районный суд удовлетворил иск. Верховный суд республики проверил законность вынесенного решения, оно оставлено без изменения, апелляционная жалоба пенсионного органа без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



