Жительница Бурятии получила статус инвалида детства через суд

Это помогло ей встать в очередь на жильё



Жительница Окинского района Бурятии с 14 лет страдает эпилепсией. Однако официально инвалидность 2 группы по данному заболеванию ей была установлена впервые в 1992 году, когда ей было уже 20 лет.



Прокурор района в интересах женщины направил в суд заявление об установлении факта инвалидности с детства.



- Тункинский районный суд заявление прокуратуры удовлетворил, решение вступило в законную силу. Наличие статуса инвалида с детства позволило заявителю реализовать свои жилищные права, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Теперь она включена в списки на первоочередное получение субсидии в рамках закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

