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Жительница Бурятии получила статус инвалида детства через суд

Жительница Бурятии получила статус инвалида детства через суд
Общество,  Фото:pixabay.com
Это помогло ей встать в очередь на жильё

Жительница Окинского района Бурятии с 14 лет страдает эпилепсией. Однако официально инвалидность 2 группы по данному заболеванию ей была установлена впервые в 1992 году, когда ей было уже 20 лет.

Прокурор района в интересах женщины направил в суд заявление об установлении факта инвалидности с детства.

- Тункинский районный суд заявление прокуратуры удовлетворил, решение вступило в законную силу. Наличие статуса инвалида с детства позволило заявителю реализовать свои жилищные права, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Теперь она включена в списки на первоочередное получение субсидии в рамках закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
прокуратура инвалиды детства

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