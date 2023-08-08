Это помогло ей встать в очередь на жильё
Жительница Окинского района Бурятии с 14 лет страдает эпилепсией. Однако официально инвалидность 2 группы по данному заболеванию ей была установлена впервые в 1992 году, когда ей было уже 20 лет.
Прокурор района в интересах женщины направил в суд заявление об установлении факта инвалидности с детства.
- Тункинский районный суд заявление прокуратуры удовлетворил, решение вступило в законную силу. Наличие статуса инвалида с детства позволило заявителю реализовать свои жилищные права, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Теперь она включена в списки на первоочередное получение субсидии в рамках закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Жительница Бурятии получила статус инвалида детства через суд
Общество, Фото:
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