Экологическая акция состоялась в бухте Хужир-Нугэ
5 августа на Байкале в Иркутской области прошла экологическая акция по уборке побережья озера и благоустройству территории. Участие приняли команда международного молодёжного форума «Байкал» совместно с волонтёрами и сотрудниками туристических баз.
Участниками акции было собрано 105 кг неорганических отходов и около 300 кг органических отходов, которые загрязняли побережье Байкала. Команда прошла 210 км и очистила побережье и прилегающую территорию от пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и другого мусора.
- Экологическая акция стала для нас определенной традицией, мы организуем такие выезды совместно с волонтёрами и представителями образовательных площадок форума. Форум «Байкал» регулярно меняет место своего базирования, поэтому для нас важно, чтобы форум становился причиной позитивных изменений экологической ситуации и инфраструктуры на берегу озера Байкал, - рассказал исполнительный директор форума «Байкал», председатель студенческого координационного совета Иркутской области Владислав Сметанин.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, форум «Байкал» состоится с 14 по 18 августа в заливе Мухор на побережье бухты Хужир-Нугэ. Кроме образовательной программы, участников ждут мероприятия по экологизации форума, такие как забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором отходов, мастер-классы по переработке мусора, а также образовательные лекции.
Возрастное ограничение: 18+.
На Байкале перед форумом убрались волонтёры и организаторы
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