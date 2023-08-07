На Байкале перед форумом убрались волонтёры и организаторы

Экологическая акция состоялась в бухте Хужир-Нугэ



5 августа на Байкале в Иркутской области прошла экологическая акция по уборке побережья озера и благоустройству территории. Участие приняли команда международного молодёжного форума «Байкал» совместно с волонтёрами и сотрудниками туристических баз.



Участниками акции было собрано 105 кг неорганических отходов и около 300 кг органических отходов, которые загрязняли побережье Байкала. Команда прошла 210 км и очистила побережье и прилегающую территорию от пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и другого мусора.



- Экологическая акция стала для нас определенной традицией, мы организуем такие выезды совместно с волонтёрами и представителями образовательных площадок форума. Форум «Байкал» регулярно меняет место своего базирования, поэтому для нас важно, чтобы форум становился причиной позитивных изменений экологической ситуации и инфраструктуры на берегу озера Байкал, - рассказал исполнительный директор форума «Байкал», председатель студенческого координационного совета Иркутской области Владислав Сметанин.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, форум «Байкал» состоится с 14 по 18 августа в заливе Мухор на побережье бухты Хужир-Нугэ. Кроме образовательной программы, участников ждут мероприятия по экологизации форума, такие как забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором отходов, мастер-классы по переработке мусора, а также образовательные лекции.



Возрастное ограничение: 18+.



