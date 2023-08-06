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В Бурятии побывал глава «Ростеха»

В Бурятии побывал глава «Ростеха»
Общество,  Фото:telegram-канал А. Цыденова
Он вместе с главой республики и президентом РАН положил начало строительству крупнейшего солнечного телескопа

Бурятию накануне посетил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Алексей Цыденов. В республике побывал и президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Все вместе они осмотрели Саянскую солнечную обсерваторию в Тункинском районе, где сейчас строится Национальный гелиогеофизический комплекс РАН по изучению ближнего космоса и околоземного пространства.

- Это комплекс, в который входит оптический телескоп и радиотелескоп – самый мощный в мире. Есть те, которые крупнее по площади, но по разрешающей способности изображения, чёткости получения сигнала и по возможности более подробно сканировать поверхность Солнца и исследовать все происходящие там процессы аналогов ему в мире нет, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.

Визит, по словам главы, был знаковым.

- Развитие идёт, комплекс продолжает строиться и всё это – в Бурятии. Отдельные его элементы есть и на территории Иркутской области, поскольку в целом это многосоставной научный комплекс. Но основные – в районе посёлка Монды, села Торы и (местности) Бадары. И, конечно, здесь красивейшая природа, удивительное, бескрайнее небо, – добавил Цыденов.

Гелиогеофизический комплекс за 95 миллиардов рублей, о котором идёт речь, состоит из семи взаимосвязанных инструментов. Это многоволновой радиогелиограф, система радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар, нагревный стенд, центр управления и телескоп-коронограф для изучения короны Солнца. Последний – самый сложный и дорогой – его строительство оценили в 36 миллиардов рублей. В субботу, 5 августа, в основание будущего телескопа заложили первый камень, отмечает ТАСС. 
 
Проектирование завершилось в 2022 году.
 
- Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. В 2023-ем вышло распоряжение правительства РФ о начале строительства уникального научного инструмента. В этом году мы планируем только подготовку строительной площадки. В начале следующего на определённые виды работ привлекут субподрядные организации, – рассказал ТАСС первый заместитель директора Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Сергей Олемской.

По его словам, этот прибор будет самым большим таким в Евразии. Времени на его строительство потребуется больше, чем на остальные шесть объектов комплекса. Телескоп введут в работу в 2030 году. Но некоторые элементы могут запустить и раньше. 

Учёные возлагают на инструмент большие надежды в вопросе изучении физики Солнца, магнитных полей и природы солнечной активности. Высота всей конструкции составит 42 метра, а вес – 120 тонн.

Телескоп представляет собой сложнейший комплекс приборов, который позволит проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. С помощью него можно будет решать фундаментальные и прикладные научные задачи, подчёркивает издание.

В строительстве задействуют структуры «Ростеха», сообщил Сергей Чемезов.
 
- Мы, конечно, заинтересованы, чтобы и наша электронная, и оптическая промышленность работала. Наши предприятия, конечно же, будут задействованы в строительстве этого крупнейшего телескопа, – подчеркнул глава госкорпорации.

В 2022 году в эксплуатацию ввели первый объект – комплекс пассивных оптических инструментов для изучения верхних слоёв атмосферы Земли. До конца 2023-го подключат и уникальный многоволновой радиогелиограф, который сегодня – единственный в мире функционирующий инструмент подобного рода. Он предназначен для изучения ближнего космоса и околоземного пространства.
космос Телескопы обсерватория строительство наука

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