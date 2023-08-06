Максимальная температура воздуха составит +30 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике облачно с прояснением, днём дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Утром при прояснении местами туман. Ветер восточный 5-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +18,+23, местами +25,+30.
В Улан-Удэ временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии дождливо и жарко
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