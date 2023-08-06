06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

В Бурятии дождливо и жарко

В Бурятии дождливо и жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике облачно с прояснением, днём дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Утром при прояснении местами туман. Ветер восточный 5-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +18,+23, местами +25,+30.

В Улан-Удэ временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дождливо и жарко
В Бурятии дождливо и жарко
Общество, 06.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов 
В Улан-Удэ откачивают лужи
В Улан-Удэ откачивают лужи
Общество, 05.08.2023
Работаю пять вакуумных машин
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 05.08.2023
 В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Общество, 05.08.2023
Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Общество, 05.08.2023
На концертах исполнят джаз, классическую музыку и патриотические произведения
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
Общество, 05.08.2023
На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов
В прибрежном селе Бурятии из-за сквера спилили деревья
В прибрежном селе Бурятии из-за сквера спилили деревья
Общество, 05.08.2023
Местные власти заявили, что они угрожали людям и транспорту
В Бурятии опять дождливо
В Бурятии опять дождливо
Общество, 05.08.2023
Утром местами туманно

В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары
В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары
Общество, 04.08.2023
Также здесь построят мандалу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^