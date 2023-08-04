В нацпарке Бурятии обнаружили новое краснокнижное растение

Тайник яйцевидный занесён в Красную книгу Бурятии, а ещё он есть в списках редких и исчезающих растений многих регионов России. В нашей республике такая орхидея встречается лишь в трёх местах. Это хребет Хамар-Дабан в Кабанском районе, окрестности прибайкальского посёлка Золотой Ключ и местность возле термального источника Шумак в Оке – она ближе всего к недавно обнаруженной точке, но расположена гораздо ниже – на высоте 870 метров над уровнем моря.Краснокнижная орхидея растёт и недалеко от Байкальска в соседней Иркутской области – на высоте от 500 до 600 метров.- Обнаруженные растения встречаются одиночно на опушке лиственничного леса. Они уже отцветают, поскольку пик цветения приходится на конец июня-начало июля. Цветки у тайника яйцевидого мелкие, желтовато-зелёные, верхние листочки околоцветника собраны в шлем. До конца полевого сезона сотрудники нацпарка сделают подробное описание местообитания вида, подсчёт его численности и обследование других типов в окрестностях села Туран, – рассказали в резервате.Сам Тункинский нацпарк – лидер по числу редких сосудистых растений среди всех особо охраняемых природных территорий Забайкалья. Там произрастают 52 редких вида – чуть меньше половины всех, которые есть в Бурятии. На заповедной территории встречают и почти все редкие орхидеи республики – 12 из 14 видов.