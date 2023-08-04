В Иркутске «зажгутся» «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева

Фестиваль классической музыки проведут с 5 по 14 сентября



XVIII международный фестиваль «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева состоится в Иркутске с 5 по 14 сентября. Концерты будут проходить на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии.



- В этом году фестиваль состоится в традиционном обширном формате. Он будет идти десять дней и привлечёт знаменитых исполнителей и оркестры, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



В этом году в концертах фестиваля примут участие пять оркестров. Это государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского, государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.



Иркутские любители классической музыки смогут познакомиться с творчеством победителей и лауреатов международного конкурса П. И. Чайковского, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге летом 2023 года. Это Сергей Давыдченко, Равиль Ислямов, Альбина Тонких, Даниил Коган, Мария Зайцева, Энджел Станислав Вонг, Джордж Харлионо, Станислав Корчагин, Валентин Малинин, София Виланд, Елена Таросян, Илья Папоян, Зинаида Царенко, Ким Ке Хи и Семён Саломатников. В Иркутск также приедут лауреаты и победители международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С.В. Рахманинова 2022 года и лауреаты и победители международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова 2023 года.



- К нам приедут такие звёзды классической музыки, как Вадим Репин, Павел Милюков, Александр Рамм. Среди солистов также будут лауреаты и победители конкурса П. И. Чайковского прошлых лет, в том числе ваш покорный слуга, - добавил художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев.



К 150-летнему юбилею С. В. Рахманинова фестиваль подготовил программу, включающую большое количество произведений композитора, как популярных, так и нечасто исполняемых. Так, 9 сентября иркутяне услышат концертное исполнение выдающегося произведения С. В. Рахманинова – оперы «Алеко» (12+). В концерте примут участие Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского и хор Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Во втором отделении концерта Денис Мацуев исполнит «Прометей» (Поэму огня) А. Скрябина (6+).



Денис Мацуев 8 сентября исполнит для земляков новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина (6+). По давней традиции свой новый репертуар музыкант исполняет именно в Иркутске на сцене музыкального театра им. Н.М. Загурского. В первом отделении прозвучит одно из главных произведений мировой романтической музыки «Крейслериана» Роберта Шумана, а во втором отделении – ранняя неизвестная соната Рихарда Штрауса. Завершит вечер одна из «космических» сонат Александра Скрябина – Соната №5 фа-диез мажор, соч. 53., исполнение которой было давней мечтой музыканта.



Дирижёр Юрий Башмет привезёт в Иркутск авторскую версию «Фантастическая Кармен» (16+) - музыкально-драматическую постановку по мотивам оперы Бизе «Кармен» (16+) и «Кармен-сюиты» Щедрина (12+). Она прозвучит 13 сентября в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 16+.



