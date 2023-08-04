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В Иркутске ремонт ледокола «Ангара» завершат до конца октября

В Иркутске ремонт ледокола «Ангара» завершат до конца октября
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Будет произведена замена всех разрушенных конструкций

В Иркутске капитальный ремонт ледокола «Ангара», который является памятником истории и культуры народов Российской Федерации, будет завершён до конца октября. На это из областного бюджета выделено 8,4 млн рублей, на подсветку – 2,5 млн рублей. Сейчас работы ведут в трёх помещениях: в носовой части судна на уровне прогулочной, средней, нижней палубы.

- Там пришла в негодность, устарела и местами разрушилась вся внутренняя отделка. Это линолеум, настенные отделочные материалы, потолочные покрытия, со временем просели полы. В ходе ремонта будет произведена замена всех разрушенных конструкций, – рассказал заведующий отделом «Ледокол «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского Иван Беспалов.

На прогулочной палубе специалисты проведут перепланировку. Это позволит увеличить помещение кассы и тамбур. Для удобного прохода посетителей будет смещено дверное полотно, увеличат габариты окна кассы.

По проекту предусмотрена замена каркасных перегородок средней и нижней палуб. Стены, потолки, ограждения трапов покроют ламинированными панелями и вагонкой, обработанной огне- и биозащитными препаратами.

Низкие потолки помещений на прогулочной и нижней палубах приподнимут. Полы на ледоколе покрывают судовым линолеумом. Отделочные покрытия укладывают на новый деревянный каркас. Между его досками добавляют утеплитель и пароизоляцию.

Все металлические элементы: трапы, пиллерсы, лестница нижней палубы чистят, грунтуют и окрашивают. Восстанавливают люки на нижней палубе, для доступа в другие помещения корабля. Прямоугольные глухие окна на средней палубе заменят на круглые, которые имитируют иллюминаторы. На прогулочной палубе поставят новые квадратные.

Кроме того, будут выполнены работы по архитектурно-художественной подсветке фасада ледокола.

- Ледокол «Ангара» является самым старым из сохранившихся ледоколов в мире – это одно из пяти судов подобного типа дореволюционной постройки. Он был спущен на воду 25 июля 1900 года. С 2015 года ледокол «Ангара» стал отделом Иркутского областного краеведческого музея, - сообщает пресс-служба правительства области.

Иркутск музей ледокол ремонт

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