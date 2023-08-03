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В сотых кварталах в Улан-Удэ закрыли движение из-за обвалившейся дороги

В сотых кварталах в Улан-Удэ закрыли движение из-за обвалившейся дороги
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Весь Улан-Удэ»
Дождь смыл асфальт и тротуары в 102 микрорайоне

Дорога в 102 микрорайоне Улан-Удэ обвалилась утром 3 августа. Произошло всё после сильного дождя. Движение транспорта на этом участке пришлось ограничить. Фото с места поделились в telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автомобили и автобусы следуют в объезд от 118 квартала до микрорайона Горького и от 102-го до 118-го.




По словам главы Октябрьского района Андрея Муравьёва, на трассе размыло грунт, асфальтовое покрытие и пешеходную дорожку. Накануне энергетики делали под дорогой прокол для обустройства электросетей.

- Грунт в этом месте песчаный, его размыло и произошёл обвал. Дорога и тротуар заблокированы, движение ограничено. На подходе – несколько грузовых машин с бутовым камнем и щебнем, – подчеркнул Муравьёв. – Наша задача – устранить технологическое нарушение, восстановить полотно, направить в другое русло дождевую воду и открыть движение.

Восстанавливать покрытие будут совместно с сотрудниками компании «Россети». Сейчас на месте работают специалисты городского комбината по благоустройству, районной администрации и сами энергетики. Ситуация находится под контролем.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее асфальт провалился на улице Гастелло.
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