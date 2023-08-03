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Выделены средства на строительство арендного жилья в Бурятии для специалистов

Выделены средства на строительство арендного жилья в Бурятии для специалистов
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В Улан-Удэ планируют построить 300 арендных квартир

Строительство 300 арендных квартир в Бурятии для востребованных специалистов уже финансово обеспечено.

- Деньги из фонда национального благосостояния уже выделены в капитал «Дом.РФ», все необходимые решения приняты правительством Российской Федерации. Благодаря двум уровням субсидирования рыночная стоимость, точнее, стоимость для арендаторов – для востребованных специалистов, будет в три раза ниже рыночной. Цена аренды на полностью меблированную двухкомнатную квартиру будет начинаться от 12 тысяч рублей в месяц, – рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании с членами правительства России под руководством президента Владимира Путина.

Напомним, министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии прорабатывается вопрос строительства 300 арендных квартир для работников Улан-Удэнского авиационного завода. Привлечённые иногородние специалисты будут обеспечены готовым служебным жильём со всей необходимой мебелью. Предполагается, что на оплату аренды квартиры будут выделяться субсидии из источников федерального и республиканского бюджетов, средств работодателя, а оставшуюся часть будет оплачивать сам наниматель. Место предполагаемого строительства такого объекта – на улице Гастелло в микрорайоне Загорск города Улан-Удэ.

Подготовительная работа предусматривает вынос необходимых для строительства коммуникаций, разработку планировочного решения на предполагаемых 1,2 га площади участка, проектной документации. Правительство предварительно определила застройщика, владельцем которого является республика.

Сам проект по строительству доступного арендного жилья планируется реализовать с участием средств фонда национального благосостояния. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
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