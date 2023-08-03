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В Улан-Удэ из-за аномальных осадков городские службы всю ночь откачивали лужи

В Улан-Удэ из-за аномальных осадков городские службы всю ночь откачивали лужи
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
За 24 часа в городе выпала половина месячной нормы осадков

За сутки в столице Бурятии выпало 43 мм осадков – это половина месячной нормы. За это время откачано с улиц 4 тысяч куб. м дождевой воды.

Сегодня на 8:30 в Улан-Удэ на линии работают 11 вакуумных машины по ул. Жердева, Лимонова, Ботанической, Балтахинова, Каландаришвили, Ключевской, сообщили в комитете городского хозяйства.

Также коммунальщики с помощью четырёх мотопомп откачивают дождевую воду из накопительных ёмкостей, куда она поступает из ливневых канализаций по ул. Жердева, на пр. Строителей, в районе рынка «Туя» и в 100-х микрорайонах. Это необходимо, чтобы при следующем дожде вода из ливневых канализаций уходила в накопительные ёмкости.

- Уважаемые горожане! Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646, 380-838, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

администрацияУУ Улан-Удэ

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