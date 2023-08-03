В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом





Вход в здание управления образования Курумканского района Бурятии был оборудован пандусом, который не соответствует требованиям ГОСТ. По сути этот пандус не был приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Нарушение выявила прокурорская проверка.Начальника муниципального учреждения привлекли к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг», ему назначено наказание в виде предупреждения.- После вмешательства прокуратуры пандус приведён в соответствие с требованиями и оборудован поручнями, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.