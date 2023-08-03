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В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом

В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
После прокурорского вмешательства пандус привели в порядок

Вход в здание управления образования Курумканского района Бурятии был оборудован пандусом, который не соответствует требованиям ГОСТ. По сути этот пандус не был приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Нарушение выявила прокурорская проверка.

Начальника муниципального учреждения привлекли к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг», ему назначено наказание в виде предупреждения.

- После вмешательства прокуратуры пандус приведён в соответствие с требованиями и оборудован поручнями, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



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