Финалы всероссийских соревнований состоятся 4 августа
В Бурятии стартовали всероссийские соревнования по стрельбе лука «Стрелы Байкала», более известные старшему поколению как «Стрелы Гэсэра» - именно под таким названием их стали проводить в республике с 1995 года. Это крупнейшие всероссийские соревнования по стрельбе из лука на открытом воздухе, которые проходят на территории Сибири и Дальнего Востока.
В этом году событие собрало 230 спортсменов из 12 регионов России. Сегодня, 2 августа, в 12:00 на стадионе Бурятского госуниверситета прошло красочное открытие. Лучники будут состязаться в меткости до 4 августа включительно.
- В лично-командном первенстве в упражнении М-1+финалы будут разыграны 8 комплектов медалей: среди мужчин и женщин, в блочном и классическом луке. После квалификационного раунда, который состоится 2-3 августа, когда мужчины отстреляют по 36 выстрелов на дистанциях 90,70,50,30 метров, а женщины 70, 60, 50, 30 метров, сформируются спарринговые сетки, - рассказали в министерстве спорта РБ.
4 августа в 9 часов начнутся личные финалы, а командные в 14 часов.
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В Улан-Удэ прошло открытие «Стрел Байкала»
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