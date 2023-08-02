Он завоевал две медали на первенстве России и международных соревнованиях по судомодельному спорту
Ангарский спортсмен, мастер спорта России Александр Х. завоевал две медали на первенстве России и международных соревнованиях «Кубок мира по судомодельному спорту среди юниоров», которые 25 июля завершились в Старой Купавне в Московской области. В международном старте принимали участие спортсмены из разных регионов России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и других стран.
На первенстве страны Александр одержал победу в дисциплине «класс – копийный F4-C» среди юношей до 19 лет. На кубке мира он стал серебряным призёром в этой же дисциплине.
Спортсмен занимается судомодельным спортом в станции юных техников в Ангарске у тренера Валерия Данилова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Ангарский судомоделист стал призёром «Кубка мира»
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